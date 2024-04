Circuito Sesc de Artes chega em Lucélia com atrações gratuitas

O Circuito Sesc de Artes já tem dia, e local para acontecer na cidade de Lucélia, trazendo arte, cultura de forma gratuita para toda população da cidade.

De 20 de abril e 26 de maio, praças, ruas e parques de 122 cidades do litoral, interior e Grande São Paulo vão receber mais de 760 atividades gratuitas nas áreas de cinema, circo, dança, literatura, música, teatro, artes visuais e tecnologias.

O evento em Lucélia, o Circuito Sesc de Artes está programado para acontecer no sábado dia 11 de maio, das 17h00 às 21h00 na Praça Padre Francisco Marh, centro da cidade.

A cidade de Lucélia receberá as seguintes apresentações artisticas:

ROBOZINHOS DE MADEIRA MANUFATURARTE (SP).

Criado em Catanduva pela educadora Larissa Cunha e o arquiteto e marceneiro Alexandre Takashi Fujita, o coletivo Manufaturarte promove uma oficina que usa kits pré-fabricados de madeira para montar robozinhos articulados. A customização de cada boneco fica por conta do inventor: vale colocar três olhos, criar chapéus, pintar um coração… tudo em nome da criatividade.

CINEMA EM REALIDADE VIRTUAL: A LINHA

Dir. Ricardo Laganaro, Brasil, 2019, 18 min

Um equipamento especial permite ao público interagir com a maquete utilizada como cenário do filme, numa experiência participativa com realidade virtual. Na São Paulo dos anos 1940, Pedro e Rosa parecem perfeitos um para o outro. Para viver sua história de amor, porém, precisam superar importantes barreiras, já que estão presos a engrenagens que os levam a caminhos oposto.

BRINCADEIRA CIA. K (SP)

Ao som de música ao vivo, a apresentação da Cia. K revive as travessuras de criança e as brincadeiras da infância com esquetes lúdicas que utilizam diferentes técnicas de circo. Numa viagem ao mundo da imaginação, a cena é povoada de pernas-depau, monociclos, acroba-tas, malabaristas e pipas coloridas.

O DIÁRIO DE DUAS BICICLETAS

Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira (SP)

Duas bicicletas performáticas com equipamento de som portátil e carregadas de adereços, figurinos e materiais de cena anunciam a chegada do elenco e convidam o público para o início do espetáculo. Inspirada na cultura popular brasileira, a apresentação conduzida por Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira reúne coreografias de frevo, maracatu, samba, coco, xote, afoxé e caboclinho, entre outras manifestações, e procura diminuir a distância entre os espectadores e a dança.

ENTRE FOLHAS, RAMOS E HISTÓRIAS

Cia. Koi (SP)

Surgida em 2019 na cidade de Lins, a Cia. Koi desenvolve projetos que unem teatro e contação de histórias com o kamishibai, arte japonesa de narrar usando ilustrações. Para esta mediação de leitura foram escolhidos livros que conectam as pessoas aos elementos da nature-za, que atuam como portavozes de troca e sabedoria e incentivam o respeito entre as diversas formas de vida.

DJ RUPIN (SP)

Sonoridades nordestinas, funk, house, vogue, rap e o pop rock nacional nas vozes de artistas como Marina Lima, Fernanda Abreu, Rita Lee e Angela Ro Ro estão presentes nos sets ecléticos da DJ Rupin, artista e produtora cultural que atua na região de Araçatuba em festas e festivais como Embrazza, Technologica, Bacante e Howz6.

Apoio: Sindicatos do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e Prefeituras Municipais. Realização: Sesc SP.