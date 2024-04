FLÓRIDA: Com gramado sintético se soltando, vereador cobra reparos na areninha

O vereador professor Rafael (PL) apresentou indicação na Câmara Municipal cobrando da Prefeitura Municipal os reparos necessários no gramado sintético instalado na areninha, localizada na pista de cooper, próximo da Santa Casa.

Na indicação, o parlamentar solicitou que seja oficiada a empresa responsável, caso o produto ainda esteja dentro do prazo de validade.

Professor Rafael ressaltou a necessidade de reparos no local que se tornou referência na prática esportiva e que diariamente recebe dezenas de pessoas, times e esportistas.

“Tenho recebido reclamações quase que diárias sobre o problema e creio que algo precisa ser feito com urgência para saná-lo, já que se trata de um local que caiu muito bem no gosto e uso dos floridenses que passaram a contar com um novo espaço para a prática de esportes”, destacou professor Rafael.