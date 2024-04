Irapuru celebra 76 anos com programação especial

A Diretoria de Cultura e a Administração Municipal de Irapuru apresentaram à população uma programação especial de eventos em comemoração aos 76 anos da cidade.

Repleta de festividades, a celebração promete marcar o aniversário da cidade de forma inesquecível.

Entre as ações planejadas, destacam-se eventos esportivos que irão unir a comunidade em uma atmosfera de competição saudável e diversão. Entre os eventos programados estão: torneio de truco, campeonato de tênis de mesa, futsal, voleibol, campeonato de xadrez, futebol médio, campeonato de bocha, entre outros.

Um dos pontos altos da programação é o tão aguardado “Festival Festeja Irapuru”, uma celebração pelo aniversário da cidade. A praça central se prepara para se tornar palco de grandes shows, com praça de alimentação composta por comerciantes locais e muitos outros atrativos para as famílias.

Os shows confirmados para o “Festival Festeja Irapuru”, são: no dia 3, abertura com Paulinho Farias e após Mayck e Lyan; dia 4, abertura com Jean Castro e após Juan Marcus & Vinicius; dia 5, abertura com o Grupo Questão de Opinião e após Pedro Paulo & Alex.

Além disso, aguarda-se com grande expectativa a inauguração de importantes projetos e espaços, que contribuirão para o desenvolvimento e bem-estar de todos os cidadãos de Irapuru.

Com uma programação diversificada, os 76 anos de Irapuru serão comemorados com grande alegria. “Convidamos toda população e visitantes a participarem desses eventos e se juntarem a nós nesta festa tão especial”, convida a administração municipal.