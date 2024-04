LUCÉLIA: Cemitério Municipal é alvo de furtos e polícia investiga o caso

Moradores de Lucélia se manifestaram via postagens nas redes sociais e aplicativos de mensagens, relatando furtos ocorridos no Cemitério Municipal.

As postagens acompanhadas de fotos, retratam os danos causados em sepulturas que tiveram fotos, nomes e outros objetos levados por indivíduos, que até então, são desconhecidos.

Na maioria dos casos, foram levados itens de bronze e outros tipos de metais com valor comercial.

Os familiares que possuem entes queridos sepultados no Cemitério de Lucélia, relataram a indignação pela situação que estão vivenciando e cobraram providência para o caso.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Lucélia para buscar informações acerca do ocorrido.

Foi informado que “o cemitério municipal possui câmeras de monitoramento em diversos pontos e que estão em operação, sendo estudada ainda a possibilidade de aumentar a cobertura com a instalação de novos equipamentos, bem como com a implantação de guarda noturno no local”.

A prefeitura frisou ainda que um boletim de ocorrência foi confeccionado junto a Polícia Civil para a apuração dos fatos.

POLÍCIA CIVIL INVESTIGA O CASO

Também entramos em contato com a Polícia Civil de Lucélia e falamos com o delegado dr. Yuri Munhoz Silveira.

Ele informou que foram confeccionados boletins de ocorrência e que a Polícia Civil trabalha com o intuito de investigar e tentar recuperar os objetos levados do cemitério.

Dr. Yuri Munhoz também destacou que quem compra ou faz a guarda deste tipo de objeto furtado, comete crime de receptação, passível de multa e até prisão.

Informações que levem a polícia até os autores deste tipo de crime podem ser repassadas para a investigação através do telefone 197 ou (18) 3551 1221. O sigilo do denunciante é garantido.