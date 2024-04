LUCÉLIA: Dr. João Evangelista Pereira lança livro “Deus em minha vida”

O luceliense João Evangelista, lançou na sexta-feira (19), na sede do Rotary Club, o livro “Deus em minha vida”, com 192 páginas que trazem a sua história de fé e superação, bem como a trajetória de sua vida pessoal e profissional.

Antes mesmo do evento, marcado pela presença de familiares, amigos e convidados, e por muita emoção, o advogado Dr. João Evangelista, revelou que o feito é um sonho de muitos anos e que agora se torna realidade.

“As páginas trazem a trajetória de um jovem de vida simples, humilde e bastante sofrida, que veio da roça para a cidade aos 20 anos de idade, nunca abandonou o serviço na lavoura, atuou como ajudante de pedreiro, carpinteiro, balconista, no Cartório Eleitoral, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, foi oficial de justiça, vereador e por fim, atuou como delegado de polícia, mas que com muita fé em Deus e força de vontade, alcançou os seus objetivos e mesmo entre altos e baixos, conseguiu vencer”, revelou Dr. João Evangelista Pereira.

Dr. João Evangelista que até hoje, aos 73 anos, atua como advogado, prestou serviços comunitários em entidades assistenciais e sociais, no Rotary, clube que pertence e se dedica, chegou ao posto de governador distrital, conhecendo países como a França, Alemanha e vários Estados do Brasil, ao lado da saudosa esposa, Vânia Regina, falecida há pouco mais de um mês.

São seus apoiadores nesta caminhada da escrita do livro a esposa Vânia Regina, os filhos Camilli, Jean Carlo e Vanessa (mãe da netinha Maria Cecília), realizaram homenagens ao pai.

O lançamento da obra foi dedicado especialmente à esposa Vânia (in-memoria), personagens e pessoas que o ajudaram e incentivaram durante sua trajetória e que ganharam capítulos especiais e citações em capítulos e trechos do livro. Também receberam das mãos do autor a edição do livro autografado na cerimônia de lançamento.

Ainda a cerimônia de lançamento do livro contou com muita emoção em vários momentos e principalmente com a homenagem especial dos filhos ao autor Dr. João Evangelista.

Ao jornalismo Folha Regional, que esteve presente na ocasião, Dr. João Evangelista destacou sua alegria e gratidão a todos que compareceram e tornaram o evento ainda mais especial.