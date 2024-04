MARIÁPOLIS: Encontro promove empreendedorismo e capacitação das mulheres produtoras rurais

Foi realizado no dia 17 de abril em Mariápolis o evento “Mulheres Descubram-se no Campo”. A atividade ocorreu no Centro Comunitário do Município e foi promovida pelo Sindicato Rural de Adamantina em parceria com a Prefeitura Municipal de Mariápolis, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp) por meio da Comissão Semeadoras do Agro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de São Paulo (Senar-SP) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e com apoio do Sebrae Delas.

O encontro reuniu grande público e teve como objetivo promover o empreendedorismo e a capacitação das mulheres produtoras rurais, bem como sensibilizar a respeito do desenvolvimento de novas lideranças femininas no campo.

Durante a ação, esteve presente o presidente do Sindicato Rural de Adamantina, José Carlos Tiveron, que falou do potencial que o “Mulheres Descubram-se no Campo” tem de mudar a vida de muitas mulheres. “Foi um marco para a trajetória das mulheres de Mariápolis, que se sentiram acolhidas pelo nosso sindicato rural. O sentimento que fica é a gratidão e a confiança de que as mulheres podem e devem ter as mesmas oportunidades que os homens”, frisou Tiveron.

A abertura das atividades e as boas-vindas aos participantes tiveram ainda a presença do prefeito de Mariápolis, Ricardo Mitsuro Watanabe, e do gerente do SEBRAE-SP de Presidente Prudente, José Carlos Cavalcante.

PALESTRAS

Integrou a programação de palestras a Coordenadora Executiva da Comissão Semeadoras do Agro, Adriana Menezes, que discursou sobre as ações da FAESP em prol das mulheres do campo. Adriana destacou a importância do trabalho que tem sido desenvolvido pela Comissão. “A cada novo evento que realizamos, percebemos como é impactante e transformador estarmos próximas das mulheres que atuam no campo”, declarou. Adriana.

Palestrou também a Vice-Presidente da Comissão Semeadoras do Agro, Juliana Farah, que abordou o tema “Protagonismo feminino: do empreendedorismo ao acesso a crédito no campo”.

“Os sindicatos rurais estão de portas abertas para os produtores e produtoras rurais. O Sindicato Rural de Adamantina é muito forte nesse sentido, está recebendo já o programa ‘Semear é Cuidar’ de prevenção à saúde da mulher. Além de fortalecer a atuação feminina nas propriedades, queremos que as mulheres atuem também junto aos sindicatos rurais”, disse Juliana.

A programação seguiu ainda com a palestra “Amar é se cuidar”, que foi ministrada por Ana Eliza Angelieri. O encerramento das apresentações foi feito por Fabiola Néias, consultora do SEBRAE-SP, com a palestra “Descubra-se”.