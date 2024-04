Passagens inferiores da SP 294 serão interditadas em Pacaembu

Eixo SP realizará obras de melhorias no pavimento na segunda e na terça com liberação das vias no período noturno

Na próxima segunda e na terça-feira, dias 29 e 30, as passagens inferiores dos dispositivos localizados no km 616 da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Pacaembu, estarão fechadas ao trânsito para serviços de melhorias no pavimento. O fechamento será feito pela Eixo SP Concessionária de Rodovias no período das 7h às 18h, nos dois dias. Fora desse horário, o local estará liberado.

Durante a execução dos serviços, os motoristas que precisarem utilizar as alças como retorno terão que seguir rotas alternativas. Os usuários que seguem no sentido Dracena (oeste) terão como opção realizar o retorno no dispositivo seguinte, localizado no km 617. Já os motoristas que seguem no sentido contrário, ou seja, em direção a Adamantina (leste), a alternativa será fazer o retorno no dispositivo do km 615.

Equipes da concessionária permanecerão no local durante todo o período de obras para alertar os usuários sobre a alteração no tráfego. Haverá reforço na sinalização com o uso de placas de advertência e a presença de homens-bandeira. Em caso de chuva, os serviços poderão ser reagendados.