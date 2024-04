Lucélia será sede regional dos 39° Jogos Abertos da Juventude e receberá 300 atletas em maio

A prefeita Tatiana Guilhermino esteve em audiência junto a Secretária de Esportes do Governo do Estado, Coronel Helena Reis, onde apresentou pedido de materiais esportivo, bem como o de uma nova tabela hidráulica para o basquetebol.

Além desses materiais, firmamos a solicitação de inclusão do município de Lucélia em parceria com a rede educacional no programa São Paulo Olímpico que visa fomentar o esporte de base e formar para o alto rendimento.

De acordo com a prefeita, os pedidos apresentados receberam respostas positivas e em breve este programa contemplará as unidades educacionais.

Para finalizar, estamos levando a nossos atletas materiais esportivos que são bolas de futebol, futebol society, handebol, basquetebol, baralho, dominó, damas, xadrez, uniformes e rede para futebol de campo.

SEDE REGIONAL DOS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE

Na audiência com a Secretária de Esportes do Governo do Estado, foi confirmado que o Município de Lucélia será sede da fase regional dos 39° Jogos Abertos da Juventude da 9° região administrativa de Presidente Prudente.

O evento esportivo acontecerá nos dias 10, 11 e 12 de maio, onde Lucélia receberá mais de 300 atletas que participarão da competição e também estarão contribuindo na economia local.

“Nossa gratidão a Secretária Estadual de Esportes Coronel Helena por todo respaldo”, afirmou.

A prefeita Tati Guilhermino na audiência estava acompanhada pela presidente da Câmara Municipal vereadora Alessandra Rocha Nonato e do vereador Maurilei Gonçalves de Farias “Galo”.