Floridenses mantém tradição e realizam mais uma edição da caminhada até Santo Expedito

No dia 19 de abril é comemorado o Dia de Santo Expedito. Esta é uma data celebrada principalmente pela comunidade católica, em homenageando a um dos santos mais populares da doutrina, conhecido como o “Santo das Causas Justas e Urgentes”.

E mais uma vez o grupo “Flórida Santo Expedito”, se organizou para mais uma caminhada, em forma de romaria, até a cidade de Santo Expedito. Este ano, a romaria foi realizada no último sábado, dia 20 de abril, onde a tradição foi mantida ocorrendo a sua sétima edição.

José Andriotti um dos idealizadores da caminhada em suas redes sociais mencionou que no primeiro ano foram 8 pessoas e este ano o grupo de participantes chegou a 80 pessoas, entre homens e mulheres, sendo que tem também pessoas de cidades vizinhas como Adamantina e Pacaembu.

O grupo se concentrou antes da saída de Flórida Paulista, às 4h30 da manhã, no Auto Posto Lis, onde foi recebida as bênçãos do Padre Valdo Bartolomeu, para a jornada, sendo após levado o grupo de ônibus até a ponte sobre o Rio do Peixe, onde foi iniciada a peregrinação a pé, às 5h00, com os participantes enfrentando desafios e superando limites.

O grupo caminhou agora pela vicinal toda pavimentada até o Distrito de Ameliópolis (pertencente a Presidente Prudente), e posteriormente, acessando estrada de terra, com destino a cidade de Santo Expedito.

O trajeto foi acompanhado por carros de apoio e hidratação, lanche e até banheiro químico, aos participantes.

Após 25 km de trajeto, o grupo chegou ao destino “Santo Expedito”, por volta das 10h30, todos cansados, mas revigorados pela fé.

Na igreja de Santo Expedito, no centro da cidade, os romeiros floridenses dedicaram momentos de oração e gratidão, por mais um ano de objetivo alcançado, nessa jornada de fé e superação.