IRAPURU: Palestra sobre Inclusão Social e Transtorno do Espectro Autista

Na quinta-feira, dia 18, representantes dos setores da Saúde Municipal, Educação e Terceiro setor uniram forças em um evento para discutir os desafios da inclusão social relacionados ao transtorno do espectro autista (TEA).

O evento foi realizado no Centro Cultural que recebeu um grandioso público, que reflete o sucesso da iniciativa.

A palestra, que marcou essa importante junção de esforços, foi ministrada pela renomada Psicopedagoga Christiane Patuto Kowaleski, que transcorreu sobre o tema, desde os primeiros passos do diagnóstico aos direitos do paciente atípico.

Durante o evento, o Diretor de Saúde, Everton Lima, destacou a relevância de abordar com maior dedicação o tema do autismo em nossa cidade, a importância do poder público na luta por um fortalecimento mais assíduo na rede de apoio as famílias atendidas.

A iniciativa reflete um passo significativo na busca por uma sociedade mais inclusiva e atenta às necessidades das pessoas com TEA.