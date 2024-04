LUCÉLIA: Beto Lopes é anunciado como pré-candidato a vice-prefeito de Sidy Campagnone

Nesta semana, o pré-candidato a prefeito de Lucélia, advogado Dr. Sidy Campagnone (MDB), anunciou ao jornalismo Folha Regional o nome de Beto Lopes como também pré-candidato a vice-prefeito.

De acordo com Sidy, a escolha de Beto Lopes surgiu após o amplo debate, reuniões e conversas entre os partidos que manifestaram apoio à sua candidatura.

“Como disse desde o início, o nosso projeto de trabalho visa ouvir as pessoas, estarmos próximos e debatermos juntos o melhor para Lucélia. A escolha do nome do Beto chega em um momento bastante decisivo e foi aprovada pelos nossos parceiros e correligionários”, destacou Dr. Sidy.

Sempre filiado ao Partido dos Trabalhadores, o “PT”, Beto Lopes participou ativamente das campanhas políticas de Lucélia, foi vereador e chegou a ser candidato a prefeito. Agora está filiado ao MDB e com sua experiência política, Beto Lopes espera somar na chapa majoritária em busca do executivo luceliense na eleição deste ano.

Juntos, Dr. Sidy Campagnone e Beto Lopes terão como o slogan da futura campanha “Vamos Reconstruir Lucélia”.