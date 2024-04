Copa Alta Paulista de Veteranos terá três jogos neste domingo

A sexta rodada da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio, promete bons jogos.

Os jogos acontecerão neste domingo (28), no campo do Aspumulu, com início previsto para às 8h30, confira as partidas:

-Alamandas F.C./ Mecânica Flex X Catadão dos Véios Lucélia F.C.

-Flórida Paulista F.C. X Associação Cruzvaldense

-San Remo E.C. /Adamantina X Mariápolis E.C.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo – A

Parapuã – 6

San Remo – 4

CME Osvaldo Cruz – 4

Alamandas – 3

Catadão – 0

Bastos E.C. – 0

Mariápolis A.C. – 0

GRUPO – B

ABC/ Rennô – 7

Pracinha – 6

Lobos / Inúbia Paulista – 4

Iguaçu – 3

Flórida Paulista – 3

Aspumulu – 1

Cruzvaldense – 1

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista

Presidente: Oswaldo da Silva “Peixeiro”