LUCÉLIA: Vinicius Bussi confirma pré-candidatura a prefeito com apoio de quatro partidos

Em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional, o vereador Vinicius Bussi confirmou sua pré-candidatura a prefeito de Lucélia nas eleições deste ano.

“É com grande entusiasmo e comprometimento que venho anunciar a todos lucelienses a minha pré-candidatura à Prefeitura de nossa cidade”, afirmou.

Vinicius Bussi afirmou que traz com ele grandes lideranças políticas da Capital da Amizade, bem como de deputados e secretários do Governo do Estado.

Filiado recentemente ao Partido Progressista (PP), também informou que terá o apoio de quatro partidos políticos que terão chapa completa de vereadores, sendo eles: Progressista, Podemos, PSB e Solidariedade.

“Sou Vinicius Bussi e com muito amor, determinação e honestidade que vamos trabalhar incansavelmente para o seu progresso e bem-estar de Lucélia e sua população”, afirmou.

Vinicius Bussi vem se reunindo com lideranças políticas da cidade e recebendo apoio nos mais diversos segmentos. “Agradeço o apoio que venho recebendo e quero conversar e buscar a participação da comunidade, para fazermos juntos uma cidade melhor para todos”, finalizou o pré-candidato a prefeito Vinícius Bussi.