Polícia Militar de Flórida Paulista localiza e prende mulher por estelionato contra idoso

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar de Flórida Paulista neste sábado (27), no cumprimento de uma ordem judicial.

Os policiais militares localizaram e prenderam a mulher após um amplo trabalho de buscas que resultaram em seu encontro em Adamantina.

Conforme consta no boletim de ocorrência, ela praticou o crime em Tupi Paulista, foi condenada e deve cumprir 24 meses de detenção pelo crime de estelionato, com agravante e base na Lei de Proteção do Idoso.