PM apreende réplicas de armas após morador de Flórida Paulista exibi-las em bar e rede social

O proprietário das armas estaria em um bar mostrando os objetos para intimidar os frequentadores



Na noite de ontem, um morador de Flórida Paulista foi detido após o trabalho da Polícia Militar que também apreendeu três simulacros de arma de fogo, que estariam sendo utilizadas pelo mesmo para intimidar frequentadores de um bar em Adamantina.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional NET junto às autoridades, a ocorrência teve início em Adamantina, na Vila Jamil de Lima, onde o rapaz estava sendo monitorado pelas equipes policiais sob suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes, inclusive com a publicação de fotos em suas redes sociais, portando armas.



Ao sair do bar na companhia de amigos, em um veículo Golf, todos foram submetidos a revista e entrevista, sendo conduzidos ao Plantão Policial para averiguação, enquanto equipes se deslocaram até a residência do morador de Flórida Paulista e localizaram as réplicas de arma de fogo.

Foram apreendidos simulacros de revólver calibre 357 Magnum, com acabamento inoxidável de aproximadamente 6 polegadas, sendo este um revólver de pressão a gás, uma réplica de pistola aparentemente da fabricante israelense Jericho, de calibre 9mm, com acabamento oxidado de 4 polegadas, sendo esta uma pistola de pressão a ar comprimido de 4,5mm e a última, uma réplica de pistola aparentemente da fabricante alemã Sig Sauer, modelo P226, de calibre 9mm, com 4 polegadas de comprimento e acabamento oxidado, uma pistola de pressão por ação de mola, de calibre 4mm.

Diante do exposto, as equipes se pautaram nos princípios de ação preventiva e preservação da ordem pública, devido as condutas do indivíduo, anteriormente mencionadas, apresentando os simulacros de arma de fogo no Plantão Policial, deliberando a autoridade de Polícia Civil pela elaboração do boletim de ocorrência da exibição e apreensão de objetos, qualificando, ouvindo e liberando o rapaz.