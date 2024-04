Menor pega carro escondido, dá carona para amigos, bate em poste e deixa mais de 3 mil casas sem energia

Já o pai do jovem deve responder ao artigo 310 do CTB, que consiste em “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”.

A Polícia Científica foi acionada para apurar o que ocasionou o acidente e equipes da concessionária atuavam no restabelecimento da energia elétrica.