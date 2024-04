Adamantina terá mais 120 unidades habitacionais CDHU

Na manhã de sexta-feira (26), foi realizado um evento no Palácio dos Bandeirantes que teve como objetivo anunciar 35 mil novas unidades habitacionais no Estado de São Paulo. Adamantina foi contemplada com 120 casas.

Além disso, a solenidade ainda apresentou a PPP de Requalificação da Área Central da Cidade de São Paulo. O prefeito Márcio Cardim participou do evento.

Após o anúncio, de acordo com o prefeito, o município estará desenvolvendo todo o processo para viabilizar essa obra.

“Gostaria de agradecer ao governador Tarcísio, ao Kassab, secretário de Governo e Relações Institucionais, agradecer também ao deputado André do Prado e Mauro Bragato, pois todos eles ajudaram nessa conquista para Adamantina. Muito feliz por termos mais 120 casas para entregar a população”, afirma o prefeito Marcio Cardim.