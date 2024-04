FLÓRIDA: Santa Casa e FAI unem forças para auxiliar a comunidade

Em um esforço mútuo para promover o acesso à saúde de excelência e fortalecer a formação médica na região, representantes da Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, prefeito municipal de Flórida Paulista e do Centro Universitário de Adamantina – FAI se reuniram para estabelecer o início parcerias significativas entre as instituições. A reunião ocorreu no Campus I da instituição de ensino.

No encontro, o provedor da Santa Casa, Aguinaldo Carvalho, juntamente com o prefeito Wilson Fróio Júnior, encontraram-se com o reitor Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza, e o vice-reitor Prof. Dr. Wendel Cleber Soares, ambos da FAI para discutir a implementação de um programa de intercâmbio de profissionais e estudantes de medicina. O objetivo precípuo é fornecer atendimento médico de qualidade à população floridense, ao mesmo tempo em que concede oportunidades de aprendizado prático para os futuros médicos egressos do curso de medicina da Universidade Adamantinense.

Uma das propostas mais promissoras apresentadas durante o encontro foi a disponibilização das instalações da Santa Casa para atividades de formação médica. O provedor Aguinaldo destacou a importância dessa iniciativa, que beneficiaria tanto os usuários do hospital quanto os estudantes de medicina, proporcionando um espaço de aprendizado prático e enriquecedor.

O prefeito Wilson Fróio Júnior expressou seu apoio entusiástico à colaboração entre as instituições, enfatizando o impacto positivo que essa parceria pode ter na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à comunidade de Flórida Paulista.

O reitor e o vice-reitor da FAI demonstraram interesse e comprometimento em trabalhar em conjunto com a Santa Casa para desenvolver um programa de intercâmbio abrangente e eficaz, que atenda às necessidades locais e promova o desenvolvimento acadêmico e profissional dos estudantes de medicina.

Essa iniciativa conjunta representa um passo significativo em direção ao fortalecimento do sistema de saúde da região e à formação de uma nova geração de profissionais médicos comprometidos com o bem-estar da comunidade.

Também na oportunidade o prefeito Fróio colocou a disposição as Unidades Básica de Saúde do Município para ocorrer também estágios e prescipitorias para os estudantes de Medicina.

Ficou acertado quem em um prazo de 30 dias começarão as reuniões técnicas entre a UNIFAI, Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista e a Santa Casa Floridense para os ajustes técnicos para o início das atividades. Esteve presente também o Tesoureiro do Hospital Floridense, Antônio Aparecido Geri.

“Nós da Mesa Diretora da Santa Casa acreditamos na modernização de nosso hospital e vamos trabalhar arduamente para que a cada dia possamos avançar na universalidade, integralidade, equidade e regionalização dos serviços de saúde de nossa instituição” finaliza o provedor Aguinaldo.