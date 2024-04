Curso de Odontologia da FAI realiza procedimento inédito na UTI da Santa Casa de Adamantina

O curso de Odontologia do Centro Universitário de Adamantina realizou um procedimento inédito na tarde da última segunda-feira, 22 de abril, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa local.

Na oportunidade foi realizado o primeiro procedimento odontológico invasivo em paciente com deficiência da Clínica PAI/Nosso Lar, com aplicação de ventilação mecânica, mediante solicitação médica.

Foram extraídos oito dentes, “sendo um deles a causa de sinusite odontogênica, devido à proximidade das raízes dos dentes maxilares posteriores com o seio maxilar”, relata a coordenadora do curso de Odontologia, Prof.ª Dra. Lithiene Ribeiro Castilho Padula.

Participaram da intervenção a Prof.ª Dra. Lithiene, a Prof.ª Dra. Cintia Megidi Barbieri, os estudantes Pedro Sales e Isabella Pereira e a enfermeira e coordenadora da UTI, Ana Paula Negrini de Oliveira Lima.

O Programa de Odontologia Hospitalar e Assistencial, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), foi homologado em fevereiro deste ano.

Lithiene frisa a jornada inédita iniciada para os adamantinenses e população da região e agradece a confiança e apoio para que o Programa de Odontologia Hospitalar se concretizasse.

“Quero agradecer a Deus, a nossa equipe do Programa de Odontologia Hospitalar Prof.ª Dra. Cintia Barbieri, Profª Dra. Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, Profª Ma. Lívia Maluf Menegazzo Bueno, a equipe da UTI, aos alunos que nos auxiliaram Pedro e Isabella, a coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa, Liliane Oliveira Sakano, e toda a gestão do Centro Universitário de Adamantina, em especial a pró-reitora de Extensão, Profª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli, e a Santa Casa de Adamantina (Frei Messias)”, ressalta.