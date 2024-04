Prefeitura realiza inauguração do sistema de irrigação instalado no Estádio Municipal

Tradicional em Adamantina, no dia 1º de Maio será realizada a 61ª edição do Torneio da Liberdade – Dia do Trabalhador, Estádio Municipal Antônio Goulart Marmo. Na oportunidade, a partir das 10h30 acontecerá a cerimônia de inauguração das melhorias que o espaço público recebeu.

No local, foi instalado o sistema de irrigação digital automatizado para gramado e o investimento realizado foi de mais de R$ 45 mil.

Segundo a SELAR (Secretaria de Esportes Lazer e Recreação) o sistema moderno de irrigação vai melhorar o piso solo do gramado para a prática segura dos atletas e esportistas de Adamantina e região.

Segundo o secretário Ronaldo Dutra “Tuiuiú” o gramado recebe vários jogos durante ano como Campeonato Varzeano, Copa Amnap Categorias Menores, Torneio do Trabalhador, Campeonato Estadual, Avaliações de clubes de futebol, treinos e jogos amistosos.