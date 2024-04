FLORA RICA: Concluídas obras de melhoria na praça matriz

Mais uma obra de melhoria urbana foi finalizada esta semana pela Prefeitura de Flora Rica.

A praça matriz vem sendo revitalizada pela administração municipal por meio de recursos próprios e desta vez, a implantação de mesas e bancos em uma parte do local, juntamente com o novo revestimento de cimento no chão, foi realizada.

As novas instalações foram projetadas para promover a interação social e oferecer aos usuários um espaço confortável para desfrutar de momentos de lazer. Com a adição de bancos e mesas, a praça se torna um local ideal para aproveitar a feira livre local, bem como os serviços da lanchonete adjacente.

Essas melhorias refletem o compromisso contínuo da Prefeitura de Flora Rica em promover espaços públicos acessíveis e inclusivos para todos os cidadãos.

A praça matriz agora está pronta para receber ainda mais pessoas em um ambiente revitalizado e acolhedor.