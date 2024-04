FLÓRIDA: Vias marginais do trevo na SP-294 recebem iluminação de LED

As vias marginais do trevo de Flórida Paulista, na SP-294, receberam a instalação de iluminação pública.

A implantação foi realizada pela concessionária Eixo-SP, sendo concluída na semana passada.

Foram instalados postes com luminárias de LED, que garantem maior eficiência em iluminação e energética.

A melhoria atingiu a alça que dá acesso do trevo ao cemitério, passando pelo monumento de São Cristóvão e também no sentido Indaiá do Aguapeí ao trevo.

Com a instalação da iluminação no local, os motoristas e pedestres terão mais segurança ao passarem pela via no período noturno, mas especificamente aqueles que praticam caminhadas e outras atividades físicas.

A melhoria era uma antiga reivindicação do prefeito Wilson Fróio Júnior, buscada através de reuniões, envio de ofícios e outros procedimentos junto à concessionária que administra a rodovia.