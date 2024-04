FLÓRIDA: Deputado visita a cidade e reforça compromisso com Partido Liberal

O Deputado Estadual Ricardo Madalena (PL), esteve visitando mais uma vez a região da Nova Alta Paulista.

Na oportunidade o deputado estadual esteve nas cidades prestando contas do seu mandato e ao mesmo tempo recebendo reivindicações em favor das comunidades.

Entre as cidades visitadas, o deputado estadual Ricardo Madalena esteve em Flórida Paulista onde foi recebido pelos membros do PL (Partido Liberal), do qual o parlamentar apoiou a sua formação. Também estiveram presidentes representantes do PRD (Partido Republicano Democrático) fundado recentemente em Flórida e que tem como presidente o ex-vereador Professor Socrates.

O deputado Ricardo Madelena reforçou o seu compromisso com o pré-candidato a prefeito José Andriotti e reforçou a parceria em favor da população floridense, destacando a necessidade de eleger os vereadores do partido na eleição deste ano.

“Quero reafirmar o meu comprometimento com o desenvolvimento e o bem-estar de Flórida Paulista, bem como com os companheiros do Partido Liberal, o partido do presidente Bolsonaro”, afirmou o deputado.

“Expressamos nossa sincera gratidão pela confiança em nossa cidade e pela disposição em colaborar para um futuro melhor para nossa população. Sua presença solidifica ainda mais nossa parceria”, afirmou José Andriotti.

“Obrigado aos amigos e parceiros que estiveram conosco nesse dia marcante! Que este encontro reforce ainda mais em uma parceria frutífera em prol do progresso de todos os floridenses”, finalizou o pré-candidato José Andriotti.