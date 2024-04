LUCÉLIA: Evento da FAESP busca valorizar e fortalecer a liderança dos jovens no agronegócio

A Comissão Jovem da Faesp realizou um evento em Lucélia, buscando impactar a juventude por meio de palestras e painéis sobre temas relacionados à produção agropecuária. Em parceria com o SEBRAE-SP e o Sindicato Rural, o encontro teve como objetivo valorizar o trabalho no campo e fortalecer a liderança dos jovens no agronegócio, além de debater a inovação no setor, onde mais de 100 jovens participaram.

Com a participação de jovens do campo, a programação incluiu painéis sobre a integração de práticas tradicionais com novas tecnologias e a promoção da saúde dos jovens produtores.

O presidente do Sindicato Rural de Lucélia, Dimy Alves Fiorini, destacou a importância do evento para a comunidade rural. “É com grande satisfação que ajudamos a promover este importante evento de conscientização sobre a relevância dos jovens no agronegócio, tanto para o presente quanto para o futuro. Esta iniciativa não apenas envolve e inspira a próxima geração, mas também estimula a troca de conhecimento, promovendo o desenvolvimento de futuros líderes do setor”, disse Dimy Fiorini.

No painel “Conectando Tradição e Inovação no Agro” participaram Leonardo Ustulin, coordenador da Comissão Faesp Jovem; Adriana Menezes, coordenadora executiva da Comissão Semeadoras do Agro da FAESP, e Juliana Farah, vice-presidente.

Juliana Farah ressaltou a importância dessas iniciativas para o futuro do setor agrícola no Brasil: “Essa iniciativa da Faesp cada vez mais fortalece o nosso compromisso de semear o futuro do agronegócio e do Brasil”, falou.

Outro destaque foi o painel “Prevenção da Saúde dos Jovens do Campo”, em que Ana Elisa Angelieri abordou questões relevantes sobre o bem-estar e a qualidade de vida dos jovens que trabalham no meio rural.

Além dos painéis, o evento ofereceu outras palestras, como “Seja a Direção do Seu Futuro”, do SEBRAE, e também oportunidades de negócios e créditos através do atendimento do Banco do Povo e do DILLIANZ Bank.