LUCÉLIA: Prefeitura irá fazer concessão de 18 terrenos para empresas

A Prefeitura de Lucélia anunciou que publicou edital de concorrência pública para a concessão de direito real gratuitas de 18 terrenos públicos, constantes do patrimônio municipal através de processo licitatório.

O programa denominado “Avança Lucélia”, tem a finalidade de concessão de direito real de uso gratuita de imóveis destinados a exploração de atividades industriais ou comerciais, bem como de prestação de serviços, objetivando atrair investimentos para desenvolvimento do município.

Ainda a Prefeitura de Lucélia informou que os 18 terrenos ofertados, serão para um período de 10 anos, prorrogável por igual período, sendo que as empresas trarão renda e diversos empregos para a população luceliense.

Os terrenos que serão concedidos às empresas, ficam localizados em dois pontos, sendo no início da vicinal Lucélia à Adamantina, e ainda nas proximidades da avenida Progresso na entrada da cidade.

No edital divulgado pela Prefeitura de Lucélia, informa que a análise das propostas será às 8h00 do dia 22 de maio e o início da disputa será no mesmo dia, a partir das 9h00.

Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento para mais esclarecimentos sobre a concorrência dos terrenos.

De acordo com a Prefeitura de Lucélia, essa ação realizada através do programa “Avança Lucélia”, irá contribuir diretamente no desenvolvimento econômico da cidade, fomentando ainda mais a empregabilidade e renda.

As informações foram passadas pelo secretário de Desenvolvimento Municipal, Junior Melo, através de vídeo postado nas redes sociais da Prefeitura.