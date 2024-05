TUPI PAULISTA: Prefeitura cria Rota Gastronômica da Uva e do Café

A Prefeitura Municipal através do Decreto Nº 7.610 de 18/04/2024 cria a “Rota Gastronômica da Uva Fina e rústica de mesa, do Café arábica e robusta” no município de Tupi Paulista.

A cultura da Uva e do Café são de grande importância econômica para o nosso município, gerando emprego e renda para as pequenas propriedades rurais.

A secretaria de agricultura municipal tem fomentado o plantio das culturas no município através de programas municipais. Realizando palestras, reuniões, visitas e assistência técnica.