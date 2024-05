LUCÉLIA: Ex-vereador anuncia conquista de recursos através de deputado federal

O ex-vereador Cristiano Cabeleireiro, entrou em contato com o jornalismo Folha Regional, informando a conquista de novos recursos para Lucélia.

De acordo com o ex-vereador Cristiano, mesmo sem mandato tem buscado recursos visando favorecer a população de Lucélia e tem conseguido através de parcerias com deputados comprometidos com o Município.

Agora o deputado federal Fausto Pinato através de oficio destinado a prefeita Tatiana Guilhermino informo a destinação de recursos financeiros no valor de R$ 101.123,00 para custeio do setor de Saúde da Prefeitura Municipal de Lucelia.

De acordo com o deputado Fausto Pinato no oficio enviado a prefeita, a destinação do recurso atende solicitação do ex-vereador Cristiano Cabeleireiro e será liberada por intermédio do Ministério da Saúde do Governo Federal.

O ex-vereador Cristiano Cabelereiro agradeceu ao deputado Fausto Pinato pela destinação do recurso que será de grande importância para a população luceliense em especial por se tratar do setor de Saúde.