OSVALDO CRUZ: Anunciado o início das obras de reforma no prédio do Serviço de Obras Sociais

A Prefeitura de Osvaldo Cruz anunciou o início das obras de reforma no prédio do Serviço de Obras Sociais (SOS).

O prédio, reformado em 2011, estava com avarias e problemas que dificultavam o trabalho e atendimento no local.

A Prefeitura, através de aprovação da Câmara Municipal, iniciou então a obra no local, que será custeada toda com recursos próprios.

Além de todo o atendimento feito no local, o SOS também administra mais quatro projetos, sendo três para o atendimento de crianças (cerca de 250 atendidas) e um para o atendimento de idosos, onde aproximadamente 80 são atendidos.

De acordo com informações da Prefeitura, as obras de reforma contemplarão vários serviços no prédio com reparos nas paredes, elétrica, hidráulica, entre outros, o que garantirá maior conforto e segurança ao local.