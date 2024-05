SALMOURÃO: Ponte sobre o córrego Barreira recebe estrutura metálica

A obra de construção e alargamento da nova ponte sobre o córrego Barreira que fica na estrada vicinal Antônio Gonçalves de Castro e liga o município de Salmourão ao rio Aguapeí, está em uma nova fase de sua execução.

Desta forma, os pilares que servem de base para o corpo da ponte receberam a estrutura metálica que vai suportar o peso dos veículos que trafegam pela estrada vicinal.

Este serviço está sendo feito através de convênio com a Defesa Civil do Governo do Estado, com a liberação de recursos financeiros na ordem de R$ 2,5 milhões para execução da obra.

De acordo com a Prefeitura de Salmourão, a ponte agora toma forma e os serviços estão avançando de forma acelerada, seguindo o cronograma de execução e, em breve, a obra estará liberada para inauguração e posterior utilização.