ADAMANTINA: Daniel Robles anuncia oficialmente pré-candidatura

“Não foi uma decisão pessoal, mas sim de grupo. E o grupo se reuniu e tomou a decisão em conjunto. É preciso dar continuidade aos projetos que essa administração tem implementado. Adamantina não pode parar”. Com esta frase o engenheiro Daniel Robles (PSD) confirmou a sua pré-candidatura a prefeito de Adamantina nas Eleições Municipais 2024.

Para o anúncio, feito minutos atrás em entrevista ao vivo ao Grupo Joia de Comunicação, ele esteve acompanhado pelo prefeito Márcio Cardim (PSD) e também pelo ex-prefeito Kiko Micheloni.

Robles surge como o nome escolhido pela ‘situação’ para representar a sucessão da atual Administração Municipal. Também terá o apoio do grupo de partidos formado pelo PSD, PL e PSDB.

“Estamos todos os dias buscando a população, porque o mlehor de Adamantina é o adamantinense, e ele tem aberto as portas para conversar. Vou ser um prefeito de elaboração e execução de projetos para Adamantina”, declarou.

QUEM É DANIEL ROBLES

Daniel Robles é técnico em processamento de dados pelo Centro Paula Souza, técnico em eletrônica pelo Colégio Braga Melo, publicitário pelo Centro Universitário de Adamantina e engenheiro de produção pela Universidade Nove de Julho.

Com atuação na iniciativa privada, em 2018 ingressou para o corpo funcional do Crea-SP, passando pelos cargos de assessor da presidência, superintendente de gestão estratégica e chefia de gabinete.

Daniel Robles também atuou como Inspetor do Crea-SP, em Adamantina e presidiu a AEAANAP (Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista), de 2015 a 2018.

No final do ano passado, Daniel Robles foi eleito conselheiro federal no Sistema Confea/Crea. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), instituído juntamente com os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema Confea/Crea.