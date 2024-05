FLÓRIDA: Santa Casa recebe fonoaudióloga especialista para exames de orelhinha em recém-nascidos

Na manhã do dia 29 de abril, a Santa Casa de Flórida Paulista teve a honra de receber a fonoaudióloga especialista em audiologia, Anna Caroline Silva de Oliveira Gasparini, para realizar exames de orelhinha em recém-nascidos, retomando uma prática ausente há muito tempo devido à falta de profissional especializado na área. Além disso, Anna traz em sua equipe uma estagiária do curso de fonoaudiologia para auxiliar nos exames, contribuindo com o atendimento especializado aos bebês recém-nascidos.

A Santa Casa, que há anos possui o aparelho necessário para os exames, reconhece a importância desta iniciativa para a saúde auditiva dos recém-nascidos, enquanto reforça seu compromisso com a comunidade.

Segundo Anna Caroline, doravante responsável pelos exames da orelhinha, o aparelho disponível na Santa Casa local é de excelente qualidade, garantindo a precisão e eficácia dos exames.

O exame da orelhinha, também conhecido como triagem auditiva neonatal, é fundamental para detectar precocemente possíveis problemas de audição em recém-nascidos. Alguns dos benefícios desse exame incluem: detecção precoce de problemas auditivos; intervenção precoce e melhor qualidade de vida. Ao identificar e tratar precocemente problemas auditivos, os recém-nascidos têm a oportunidade de alcançar seu potencial máximo de desenvolvimento e desfrutar de uma melhor qualidade de vida.

O exame da orelhinha é realizado de forma rápida, indolor e não invasiva. Geralmente, é feito por meio de um equipamento chamado emissões otoacústicas (EOA). Durante o exame, são emitidos sons suaves na orelha do bebê e um dispositivo registra as respostas do ouvido interno. Se houver algum problema auditivo, o exame poderá indicar a necessidade de uma avaliação auditiva mais detalhada e, se necessário, encaminhamento para tratamento especializado.

A realização dos exames de orelhinha é respaldada pela Lei Federal nº 12.303/2010, que institui a obrigatoriedade desse procedimento em todos os hospitais e maternidades do país, visando detectar precocemente possíveis problemas auditivos nos recém-nascidos.

Aguinaldo Carvalho, provedor da Santa Casa, expressou sua satisfação em receber a profissional, destacando que este momento é oportuno para suprir a necessidade da instituição, garantindo o direito previsto em lei do exame da orelhinha para recém-nascidos.