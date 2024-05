PARAPUÃ: Entrega de uniformes escolares para alunos da rede municipal de ensino

No mês de abril ocorreu um evento muito importante para a educação municipal em Parapuã. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Zizi Pereira de Souza foi o local escolhido para a entrega dos uniformes escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Essa iniciativa abrangeu desde as creches até o 5º ano do ensino fundamental, representando um passo significativo em direção à igualdade e ao senso de comunidade entre os estudantes.

A cerimônia contou com a presença dos pais e responsáveis pelos alunos das instituições educacionais do município, como a Emef da Vila Santa Helena, Emef do Bairro Córrego Rico, Emei Profº Domingos Gimenes Neto, creche escola Pequeno Príncipe e creche do Roupeiro Santa Rita de Cássia.

A decisão de centralizar a entrega em um único local foi pensada para facilitar o processo para as famílias que têm filhos matriculados em mais de uma escola.

A entrega dos uniformes foi feita por uma equipe de professores, coordenadores e diretores.

Ao todo, 860 alunos foram beneficiados com a distribuição de uniformes, que incluíram duas camisetas e duas bermudas ou shorts saia para os alunos da educação infantil, e duas camisetas e uma bermuda ou short saia para os alunos do ensino fundamental.