FLÓRIDA: Igor Barber Shop é campeão do Torneio do Trabalhador

No último domingo (05) aconteceu um dos eventos esportivos mais tradicionais de Flórida Paulista, o Torneio de Futebol do Trabalhador.

O torneio foi disputado no Centro Olímpico de Flórida Paulista e contou com 8 equipes que disputaram para conquistar o troféu de campeão.

O evento contou uma boa presença de público do começo ao fim da competição, que presenciaram grandes jogos.

O campeão foi a equipe do Igor Barber Shop que ganhou na final da equipe da Eletro Lis por 2 X 0. A terceira colocação ficou com os Galáticos e o Indaiá ficou em quarto lugar.

Além da premiação geral também foi entregue prêmios individuais, onde o Der da equipe do Igor Barber Shop ficou com o trófeu de artilheiro e o Chicão também da equipe campeã ficou com o troféu de goleiro menos vazado.

ARBITRAGEM

Dal Ponte, Jardel e João Barranova

ORGANIZAÇÃO

Secretaria Municipal Cultura, Esportes e Lazer de Flórida Paulista

APOIO

Prefeitura Municipal de Flórida Paulista