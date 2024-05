Copa Veteranos Alta Paulista teve duas partidas no último domingo

O Aspumulu F.C./ TW Bar Bancários, do treinador Roberto e auxiliar Marcos Cabeça, não se intimidou com o bom time do Lobos F.C./ Sorte Bets Aposta/ Inúbia Paulista e arrancou o empate em 1 a 1, em jogo muito disputado entre as duas equipes. O gol foi marcado pelo junqueirópolene Jabá. Mesmo com o empate, o Aspumlu permanece na penúltima colocação, do Grupo – B, com 2 pontos ganhos.

No outro jogo da sétima rodada da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio a equipe de Pracinha F.C. assumiu a liderança, ao vencer o ABC/ Rennô, por 3 a 2.

ARBITRAGEM

Paulo César Almeida “Yogue” e Aguinaldo Nascimento “Té “

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

San Remo – 7

Parapuã – 6

Alamandas – 6

CME Osvaldo Cruz – 4

Catadão – 0

Bastos E.C. – 0

Mariápolis A.C. – 0

GRUPO – B

Pracinha – 9

ABC/ Rennô – 7

Flórida Paulista – 6

Lobos / Inúbia Paulista – 5

Iguaçu – 3

Aspumulu – 2

Cruzvaldense – 1

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista

Presidente: Oswaldo da Silva “Peixeiro”

-Na foto, o goleiro adamantinense Milton “Xula”, do Aspumulu F.C.