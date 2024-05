Flórida sedia Encontro do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil

O Município de Flórida Paulista recebeu na tarde do dia 30 de abril o 1º Encontro do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil, que faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada CNCA.

Portanto o CNCA promoverá a formação de professores da educação infantil no programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI).

O LEEI é um esforço nacional para a implementação de ações estratégicas dedicadas a garantir que todas as crianças brasileiras possam alcançar êxito no processo de alfabetização.

Nessa perspectiva, a educação infantil integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, buscando a inserção da criança na cultura do escrito e dentro das especificidades dessa etapa da educação básica, sob a formação da Professora Milena Maria Simocelli.

Neste encontro, estiveram presente todo corpo diretivo e docente da EMEI “Criança Feliz” de Flórida Paulista, bem como professores de educação infantil dos Municípios de Irapuru e Pacaembu.