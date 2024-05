LUCÉLIA: Residencial Parque Veneza é o primeiro bairro a ser monitorado por câmeras

O Residencial Parque Veneza de Lucélia agora é o primeiro bairro a ser monitorado por câmeras com recursos próprios.

A conquista foi possível graças ao projeto da Polícia Militar, denominado de “Programa Vizinhança Solidária”.

Desta forma através do projeto, os moradores adquiriram câmeras e passaram a registrar a entrada e saída de veículos e pessoas no Residencial Parque Veneza.

A implantação das comeras foi facilitada em razão do residencial possuir duas entradas.

O projeto Vizinha Solidária conta com a parceria da Polícia Militar através do sargento Cristiano e 2º sargento Vieira, além do Cabo Anguita.

Com o projeto de monitoramento por câmeras no Residencial Parque Veneza proporciona maior segurança aos moradores do local que se mostram otimistas e satisfeitos com a iniciativa.

De acordo ainda com informações os moradores estarão instalando mais duas câmeras de monitoramento nos próximos dias no residencial Parque Veneza, visando garantir ainda maior segurança ao local.

