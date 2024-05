Homem é preso após invadir e roubar loja armado com faca em Lucélia

Após conhecimento de um roubo em estabelecimento comercial, uma loja de roupas, Moda Ka, em Lucélia e que o indivíduo havia cometido o roubo portando uma faca. O indivíduo trajava camiseta vermelha e bermuda.

Posteriormente a viatura de Lucélia informou que o indivíduo havia se deslocado para Osvaldo Cruz de mototáxi e que o mototáxi havia deixado o indivíduo na Vila Esperança, em frente a um bar.

Recebidos vídeos via Whatsapp do roubo, imagens flagradas pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial.

Diante das informações, foram iniciadas diligências nos bairros Vila Esperança e Vila Santa Helena e insistentemente efetuado o patrulhamento a fim de localizar o autor.



Os policiais militares conseguiram localizar o autor na Vila Esperança, na Rua Armando Sales, com a mesma camiseta vermelha usada no roubo. Em busca pessoal no indivíduo, posteriormente qualificado como W.L.S., localizado na carteira R$427,75 em espécie, em notas trocadas. No bolso foram localizados dois invólucros de maconha e uma porção de crack.

Questionado, confessou que havia roubado uma loja em Lucélia com uma faca, subtraindo uma quantia em dinheiro, relatou que pegou um mototáxi e foi para Osvaldo Cruz, no bairro Vila Esperança, onde comprou 300 reais de drogas, entre crack e maconha.

Relata que comprou a droga do indivíduo J.W.F.J., vulgo “Nego Oreia “, que já comprou droga dele umas 5 vezes e que gastou a outra parte do dinheiro fazendo programa com uma garota, na Vila Esperança.

Diante do exposto, foi dado voz de prisão por roubo e porte de drogas ao autor. Os objetos apreendidos e autor, foram conduzidos ao plantão de polícia judiciária em Adamantina.



Na Delpol, feito contato com a vítima, que declarou que trabalha no caixa da loja, um indivíduo de camiseta vermelha, adentrou na loja e pediu para entregar todo o dinheiro do caixa, em princípio achou que era brincadeira, então o indivíduo tirou uma faca das costas, ameaçando com a faca, pediu o dinheiro do caixa novamente.

Ela entregou aproximadamente 1.300 reais do caixa e ao sair ele a ameaçou, dizendo que se chamasse alguém ou a polícia, iria voltar e matá-la com um revólver. Reconhece o indivíduo que os policiais militares abordaram sem sombra de dúvida como sendo o autor do roubo.

Ocorrência apresentada ao plantão policial, onde o delegado de plantão Dr. Rodrigo Pigozzi Alabarse, tomou conhecimento dos fatos, ratificando a voz de prisão por roubo e indiciando o autor por porte e averiguação de tráfico de drogas para J.W.F.J.