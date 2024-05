Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido, em Parapuã

Os envolvidos são um senhor de 64 anos que conduzia um Ford/Fiesta com placas de Parapuã e um jovem que não teve nome e idade revelados que conduzia Honda/CG Titan 125 também com placa de Parapuã.

Segundo relato preliminar, o condutor do Fiesta seguia no sentido Vicinal Makoto Hoshino à Centro da cidade e, o condutor da motocicleta no sentido contrário, momento este que, o Fiesta realizava a conversão à esquerda adentrando a Rua São Luiz, quando foi surpreendido pela motocicleta vindo a colidir transversalmente, o condutor da motocicleta veio a solo com algumas escoriações sendo, posteriormente encaminhado para Santa casa pela ambulância municipal ficando em observação pela equipe médica.

A perícia técnica de Tupã foi acionada para apurar o caso. A Polícia Militar de Parapuã prestou atendimento a ocorrência e preservação do local e veículos até chegada da Perícia Técnica.