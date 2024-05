Morro Lucélia é o campeão do Futsal em Adamantina

Mostrando um futsal aguerrido e envolvendo os adversários com a sua marcação e bom futsal, o time Luceliense do C.A. do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria, dos treinadores Bruno Queiroz e Michael, sagrou- se campeão do 1° Torneio Regional “Supermercado Godoy ” de Futsal de Adamantina.

O evento esportivo foi realizado no domingo (5), no Ginásio de Esportes Paulo Camargo.

O time Luceliense na disputa final venceu o bom time do Psirico/ BW Sprt por 3 a 1, com os gols marcados por Elizeu, Fabrício Bino e outro contra.

O C.A. do Morro Lucélia/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria, além do título, teve ainda a defesa goleiros menos vazado Ricardo e Higor e o artilheiro Elizeu “Zéus” com 7 gols e melhor jogador da competição.

A competição que teve a participação de 16 equipes, premiou o time do Red Bull F.C./ Pigari’s, na 3° colocação.

CAMPANHA DO CAMPEÃO

Morro 6 x 0 Fratelo’s Sport/Adamantina

Morro 3 x 1 Veneza

Semifinais

Morro 7 x 0 Red Bull/ Pigari’s

ARBITRAGEM

Luis Henrique “Babidi” e Lucas Pimenta

MESÁRIO

Pedro Claudino

ORGANIZAÇÃO

Anderson Moreira “Japa”