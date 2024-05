ADAMANTINA – Obra de ampliação de prédio da EMEI segue em execução

A obra de ampliação que visa a construção de três novas salas da EMEI Pequeno Príncipe segue em execução atingindo 52% de sua execução física.

Já está concluída toda a parte de movimentação de terra, infraestrutura e superestrutura, com a alvenaria e laje completas. Ao todo, serão 117,14 metros quadrados de construção.

A ampliação com a construção de três salas de aula visa adequar a unidade escolar para atender ao que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assim como o Plano Nacional de Educação, que preveem que a jornada escolar deverá ser ampliada, progressivamente, para o tempo integral, sendo uma das metas do Plano Nacional de Educação oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica.

O Estado repassou ao município o valor de R$R$263.565,00 com a contrapartida R$33.255,43, totalizando R$ 296.820,43.

Por sua vez, na EMEI Sonho de Criança a unidade ganhará quatro novas salas e mais um banheiro. Será repassado ao município R$313.875,00 com a contrapartida R$360.502,68, totalizando R$ 674.377,68.

Serão construídas ainda mais duas salas na EMEI Criança Feliz, mais três na Domingos Latine. Para as duas unidades o processo licitatório já foi realizado. Na EMEI Cecília Meireles serão executadas mais duas salas e o processo de licitação será aberto nos próximos dias.