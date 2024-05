Isaura Menin, atleta luceliense, ex-pivô da seleção brasileira de handebol, anuncia aposentadoria aos 29 anos

A pivô Isaura Menin anunciou, nesta segunda-feira (6), a aposentadoria do handebol, aos 29 anos.

Natural de Lucélia, no Oeste Paulista, a trajetória reúne início profissional no Sul do país até a chegada à Europa. As passagens pela seleção brasileira inclui a participação no Campeonato Mundial de 2019, no Japão.

“Nunca pensei que iria chegar este dia. Dia de dar um adeus ao esporte que eu fui e sempre serei apaixonada. Quem diria aquela menina de 16 anos, que saiu da casa dos papais com uma mala, uma mochila nas costas e com muita vontade de crescer na vida, iria chegar até aqui. Chega um momento que temos que tomar decisões, algumas um pouco fáceis e outras bem difíceis. Hoje, com 29 anos, posso dizer que eu vivi muito o handebol, experiências incríveis, pessoas que eu conheci por esse caminho que jamais vou esquecer”, escreveu a atleta nas redes sociais.

A atleta estava no handebol da Espanha. Por lá, desde que chegou à Europa no início da temporada 2019, jogou pelo Málaga e Balonmano Pereda, de Santander. Dentre as convocações para a seleção brasileira, destaque para a participação no Mundial de 2019, no Japão. Ao término da disputa, Isaura descreveu ao ge a “experiência grandiosa”.

A alegria pela seleção, porém, não teve continuidade já em meio à pandemia da Covid-19. Em 2021, Isaura Menin ficou fora dos Jogos de Tóquio em razão de uma lesão no ombro. Ao se recuperar, outra reportagem daquele período trouxe a retomada da atleta e a paixão por figurinhas.

Desde criança, nasceram o amor e a dedicação pela modalidade. O destaque começou na escola, e o espaço em âmbito regional se estendeu ao Sul do país. De Criciúma, onde chegou em 2011, aos 16 anos, foi para Concórdia, ainda no forte cenário catarinense. O título nacional de 2018 abriu as portas mencionadas.

A trajetória rendeu inspiração para garotas do Oeste Paulista. Tanto que, em outra reportagem de 2021, o professor Arnaldo Galiani, um dos responsáveis pelos primeiros passos, falou da sequência do trabalho em Panorama, na busca por novas revelações.

“Eu me considero muito sortuda pelas oportunidades que me foram dadas. Fecho uma etapa, mas abro outra com muito entusiasmo e onde espero encontrar oportunidades para continuar crescendo”, finalizou a postagem.