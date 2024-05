IRAPURU: Grupo de Amigos fará arrecadação de doações para o Rio Grande do Sul

Sábado, 11, mais uma ação do Grupo de Amigos vai mobilizar a população de Irapuru com a arrecadação de donativos para serem destinados às vítimas do desastre do Rio Grande do Sul.

Serão arrecadados: alimentos não perecíveis; água; leite; material de higiene pessoal; produtos de limpeza; colchões e cobertores; roupas de cama; medicamentos básicos e velas.

A ação conta com o apoio da Polícia Militar, sendo que ao ouvir a sirene, os moradores e interessados em colaborar, poderão se dirigir até os carros de apoio para a entrega das doações.

O Grupo de Amigos também convida aqueles que queiram participar de forma voluntária na coleta, cuja concentração ocorrerá a partir das 7h, no prédio que abriga a Polícia Militar, próximo da Praça Municipal.

“Irapuru apoiando o Rio Grande do Sul”.