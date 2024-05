IRAPURU: Todinho Circo Show promove apresentação para arrecadar doações ao RS

O palhaço irapuruense Todinho promove nesta sexta-feira (10), apresentação circense com foco na arrecadação de doações em dinheiro para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O show acontecerá no Salão do Kaikan de Irapuru a partir das 20h. O ingresso individual custará R$ 5,00.

“As famílias circenses estão mobilizadas, assim como a população irapuruense nessa corrente de solidariedade para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul”, reforçou Todinho.

A apresentação do Todinho Circo Show contará com várias atrações circenses e personagens infantis.

Participe e colabore!