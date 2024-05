Polícia Civil de Dracena se une em missão humanitária para auxiliar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

Força-Tarefa em Dracena arrecada doações para apoiar famílias afetadas elas chuvas no Sul

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Seccional de Dracena, participou de uma força-tarefa nesta quinta-feira (9), com o objetivo de arrecadar água mineral, alimentos não perecíveis, materiais de higiene pessoal e outros itens essenciais. Essas doações serão direcionadas às famílias impactadas pelas intensas chuvas que assolam o estado do Rio Grande do Sul.



Coordenada pela Equipe da Defesa Civil de Dracena e com a colaboração de numerosos voluntários, a campanha de arrecadação tem um ponto de coleta na Central de Polícia Judiciária de Dracena (CPJ). A participação e apoio da comunidade dracenense foram fundamentais para o sucesso dessa iniciativa solidária.