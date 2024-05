Traficante é preso com ajuda de drone da Polícia Militar

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz com auxílio de um drone prendeu um homem por tráfico de drogas no início da noite desta quinta-feira, 09, na Vila Esperança.

Durante voo foi possível visualizar um homem se aproximando da residência do acusado e pegando algo e saindo em seguida, sendo seguido pelo drone até sua residência onde foi abordado pela Polícia Militar e encontrado dois invólucros de maconha, indagado confessou que é usuário e que adquiriu na Vila Esperança, corroborando com as imagens aéreas obtidas pelo drone.

Os militares deslocaram até a residência do acusado que ao perceber a presença dos policiais demonstrou resistência tentado fugir, mas foi abordado e preso.

Com apoio do Canil foram localizado um pequeno tijolo de maconha e 64 embalagens plástica com risco vermelho, semelhante a encontrada com o usuário,

O acusado ficou à disposição da justiça e o usuário ouvido como testemunha e liberado.