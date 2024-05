Homem e mulher são flagrados com droga em Salmourão

Em Salmourão, no domingo (12), policiais militares avistaram pela via, um homem (22) e uma mulher (24), tendo o indivíduo, ao avistar a viatura, dispensado um objeto ao solo, motivando a abordagem a ambos.

Com ele nada localizado, porém, ao averiguar o que teria dispensado, constatou tratar-se de um cigarro artesanal de maconha. A mulher, com passagens pelos artigos 157 e 33, teve sua bolsa vistoriada sendo localizado no seu interior 02 (dois) sachês de maconha.

Conduzidos ao plantão de polícia judiciária em Adamantina, foram ouvidos e liberados por porte de drogas.