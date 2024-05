LUCÉLIA: 5º Leilão Beneficente do Lar São Vicente

Está confirmado a realização do 5º Leilão Beneficente do Lar São Vicente de Lucélia, um evento grandioso que promete unir corações e transformar vidas.

O evento acontece no dia 19 de maio, no recinto de Lucélia Leilões, a partir das 10h00.

Haverá leilão de animais e prendas com uma seleção imperdível de itens para adquirir e contribuir para a causa. Também terá serviço completo de bar para saborear bebidas e aperitivos enquanto desfruta do evento. E ainda o delicioso churrasco, com um almoço farto e saboroso para recarregar as energias e celebrar a união.

“A participação da comunidade neste evento é crucial para o futuro do Lar São Vicente de Lucélia. Com sua ajuda, poderemos proporcionar um ambiente ainda mais acolhedor e digno para os idosos que tanto merecem”, disseram os organizadores.

Faça parte de um dia memorável marcado por generosidade, união e a força da solidariedade.

Para mais informações, doações ou esclarecimentos, entre em contato: 99143-1877 ou 99690-1321

Doe esperança, semeie amor e faça parte da história do Lar São Vicente de Lucélia.

Lar São Vicente de Lucélia: transformando vidas com amor e solidariedade!