FLÓRIDA: Prefeitura notifica empresa para concluir instalação de iluminação pública no novo conjunto habitacional

Depois de muitas reclamações, os moradores do novo conjunto habitacional “Donato Jordão”, receberam com entusiasmo o início da instalação de iluminação pública nos postes de energia.

O novo conjunto habitacional foi entregue em solenidade que contou com a presença do governador Estado Tarcísio de Freitas, porém não tinha iluminação pública.

Desta forma, os primeiros moradores do conjunto habitacional reclamaram da situação pois as ruas ficavam sem iluminação e colocando em perigo as famílias, que se preocuparam com a situação.

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista realizou licitação e contratou uma empresa especializada para a instalação das luminárias no novo conjunto habitacional.

Após a contratação da empresa foi iniciada a instalação das luminárias de LED no local, porém o serviço realizado pela empresa contratada gerou insatisfação. Uma vez que de acordo com os moradores ainda falta a instalação de luminárias em alguns postes e que nem todas instaladas, estão ascendendo.

O prefeito Wilson Fróio Junior em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, informou que esta manhã notificou a empresa contratada para a implantação da iluminação pública no conjunto habitacional.

De acordo com o prefeito a notificação foi feita para que a empresa termine a instalação das luminárias conforme foi contratada, sendo que foi intimida a concluir o serviço dentro do prazo de 48 horas, sendo que após a Prefeitura poderá aplicar sanções administrativas, uma vez que o serviço foi feito de forma parcial.