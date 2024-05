LUCÉLIA: Vereador reivindica melhorar valor pago em bolsa auxílio aos estagiários

Em sessão da Câmara Municipal de Lucélia, o vereador Vinicius Bussi apresentou indicação solicitando a Prefeitura Municipal melhorias no valor da bolsa auxílio concedida aos estagiários municipais.

De acordo com o vereador, a solicitação se faz necessária uma vez que o valor da bolsa auxílio dos estagiários municipais, está há 11 anos no mesmo valor, sendo apenas R$ 380,00.

Vinicius Bussi ressaltou que o valor é muito pequeno perto ao serviço realizado pelos estagiários a municipalidade, e também é muito abaixo do valor pago por outras cidades de nossa região.

“Por essa razão solicito que a Prefeitura Municipal estude com urgência uma melhoria no valor pago, sendo que há muito tempo venho pleiteando esse reconhecimento do poder executivo junto aos estagiários”, finalizou Vinicius Bussi.