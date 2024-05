PARAPUÃ: Reunião com pré-candidatos a vereadores do PL, PDT e Republicanos

Na noite desta quinta-feira, dia 16 de maio, foi realizada uma reunião na residência de Fumio Kawano com os pré-candidatos a vereadores que apoiam o pré-candidato a prefeito Milton Mitio.

Estiveram presentes o prefeito Gilmar, presidente do PL de Parapuã; Lucas Renan Orlandini, presidente do PDT de Parapuã; e Marcos Couto, presidente do Republicanos de Parapuã.

Durante o encontro, o advogado Rodrigo Fazan forneceu orientação jurídica a todos os pré-candidatos, visando proporcionar conhecimento das regras da pré-campanha e na campanha política.

Ainda na reunião foi informado que em data futura, será anunciado o lançamento oficial da pré-campanha de Milton Mitio a prefeito de Parapuã, assim como o anúncio do pré-candidato a vice-prefeito.